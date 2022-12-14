Почти 9000 пачек сигарет без акцизов изъяли из магазинов в Псковской области

11:07, 14 декабря 2022, ПАИ

8 815 пачек сигарет без обязательных акцизных марок изъяли из торгового оборота сотрудники таможни в магазинах Великих Лук и Невеля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В торговых точках, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, сотрудники таможни на прилавках и в складских помещениях обнаружили сигареты, сделанные в Белоруссии. На всех пачках сигарет отсутствовали акцизные марки Российской Федерации. Предварительная стоимость сигарет превышает 1 млн рублей.

Весь ассортимент табачных изделий изъят из торгового оборота. Рассматривается вопрос о привлечении предпринимателей к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.