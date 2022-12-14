Более 32% из обследованных псковичей болеют свиным гриппом

11:20, 14 декабря 2022, ПАИ

Заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей в Псковской области увеличилась на 36,7 %. С 5 по 11 декабря она составила 147,8 на 10 тыс. населения. Всего зарегистрировано 9167 случаев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Проведены исследования на наличие распространённых возбудителей гриппа и ОРВИ. Вирус гриппа А(H1N1)pdm2009 выявлен у 32,2% обследованных (10 человек), гриппа А - у 5 человек, или 16,1 %. В структуре прочих респираторных вирусов вирусы парагриппа составили 25,8 %, аденовирусы – 6,5 %, РС–вирусы – 9,7 %, риновирусы, метапневмовирусы и сезонный коронавирус – по 3,2 %.

Заболеваемость ОРВИ по населению в целом выше недельного порогового уровня на 34,5 %.

Превышение эпидпорога в Псковской области зарегистрировано во всех возрастных группах: у детей до 2 лет – на 41,3 %, 3-6 лет – на 57,2 %, 7-14 лет – на 128,4 %, среди взрослых – на 161,5 %.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла на 35,4 % и составила 261 на 10 тыс. населения, зарегистрировано 5457 случаев, что выше недельного порогового уровня на 155,3 %. Превышение эпидпорога отмечается во всех возрастных группах: у детей до 2 лет – на 116,6 %, 3-6 лет – на 70,4 %, 7-14 лет – на 146,3 %, у взрослых – на 219,6 %.

Увеличилось и число заболевших, нуждающихся в стационарном лечении. За неделю в области госпитализировано 103 человека, больных ОРВИ, что на 30,4 % больше, чем за предыдущую неделю. Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 1,1 %.