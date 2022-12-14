Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 32% из обследованных псковичей болеют свиным гриппом

Заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей в Псковской области увеличилась на 36,7 %. С 5 по 11 декабря она составила 147,8 на 10 тыс. населения. Всего зарегистрировано 9167 случаев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Проведены исследования на наличие распространённых возбудителей гриппа и ОРВИ. Вирус гриппа А(H1N1)pdm2009 выявлен у 32,2% обследованных (10 человек), гриппа А  - у 5 человек, или 16,1 %.  В структуре прочих респираторных вирусов вирусы парагриппа составили 25,8 %, аденовирусы – 6,5 %, РС–вирусы – 9,7 %, риновирусы, метапневмовирусы и сезонный коронавирус – по 3,2 %.

Заболеваемость ОРВИ по населению в целом выше недельного порогового уровня на 34,5 %.

Превышение эпидпорога в Псковской области зарегистрировано во всех возрастных группах: у детей до 2 лет – на 41,3 %, 3-6 лет – на 57,2 %, 7-14 лет – на 128,4 %, среди взрослых – на 161,5 %.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла на 35,4 % и составила 261 на 10 тыс. населения, зарегистрировано 5457 случаев, что выше недельного порогового уровня на 155,3 %. Превышение эпидпорога отмечается во всех возрастных группах: у детей до 2 лет – на 116,6 %, 3-6 лет – на 70,4 %, 7-14 лет – на 146,3 %, у взрослых – на 219,6 %.

Увеличилось и число заболевших, нуждающихся в стационарном лечении. За неделю в области госпитализировано 103 человека, больных ОРВИ, что на 30,4 % больше, чем за предыдущую неделю. Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 1,1 %.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 декабря 2022

Лучшие муниципалитеты Псковской области получили гранты

14 декабря 2022

Директор Псковских теплосетей станет гостем «Серебряного дождя»
14 декабря 2022

Более 32% из обследованных псковичей болеют свиным гриппом
14 декабря 2022

В Пскове укушенному собакой мальчику выплатят 30 тысяч рублей
14 декабря 2022

Небольшой снег и -4 градуса ожидается сегодня в Пскове
14 декабря 2022

ФОТОФАКТ Подготовка к заливке катка идёт в Финском парке
14 декабря 2022

ФОТОФАКТ Дятел из Красной книги
14 декабря 2022

Экстремальная непогода сохранится в европейской части России

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...