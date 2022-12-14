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Общество

Почти на 20% выросла заболеваемость COVD-19 в Псковской области

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Псковской области за неделю выросла на 18,6%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

По клинической форме 114 случаев классифицировано как ОРВИ (94,2 % от общего числа), ещё семь – как пневмония.

Среди заболевших на прошедшей неделе 6,6 % детей до 18 лет и 93,4 % взрослых (35,5 % составляют лица в возрасте 65 лет и старше). Количество заболевших взрослых увеличилось на 14,1 %, на пять случаев увеличилось количество заболевших детей до 18 лет.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в девяти муниципальных образованиях: Пушкиногорский, Палкинский, Порховский, Куньинский, Плюсский, Красногородский, Локнянский, Дедовичский районы и Псков.

Не зарегистрированы случаи в девяти районах: Усвятский, Стругокрасненский, Себежский, Печорский, Опочецкий, Новосокольнический, Новоржевский, Дновский, Великолукский.

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