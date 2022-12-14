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Происшествия

Уголовное дело завели на островича за 23 кражи

Фото из архива ПАИ

Уголовное дело возбуждено на жителя Острова, который совершил 23 кражи в разных районах Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пскова. 

Прокуратурой города признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела в отношении 34-летнего уроженца  Острова, ранее неоднократно судимого за преступления против собственности и совершившего 23 кражи в разных районах Псковской области, в том числе в областном центре.

Установлено, что указанный гражданин, с мая по октябрь 2022 года, находясь в магазинах «Магнит» АО «Тандер», «Пятерочка» ООО «Агроторг», расположенных в районных центрах Псковской области, похищал продукты питания и бытовую химию, которыми распорядился по своему усмотрению. Общий ущерб от краж составил более 150 тысяч рублей.   

В настоящее время проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Санкция ч.1 ст.158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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