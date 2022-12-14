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Общество

Российские школьники выбрали наиболее интересные для них профессии

Эксперты профессиональной ориентации проекта «Билет в будущее» провели исследование на мультимедиаплатформе bvbinfo.ru. 

На платформе для школьников «Билет в будущее» дети выбрали наиболее интересные для них профессии и ценности. Выбор они сделали в 11 отраслях: архитектура и строительство, сельское хозяйство, транспорт и логистика, наука и образование, информационные технологии, медицина и здоровье, сервис и торговля, предпринимательство, промышленность, безопасность и креативные технологии. 

Безоговорочным лидером стала креативная среда, в которую входят профессии от историка до тренд-аналитика дизайна одежды, более 3980 проголосовавших, на втором месте предпринимательство с 3553 выбравшими и на третьем месте информационные технологии – 3412 проголосовавших.

Наиболее интересными форматами изучения профессий школьникам кажутся квесты и игры – 6441 школьник, встречи с работодателями - 4786 детей и видеоформаты (4604). Также на выбор были представлены форматы тестов,  профориентационных уроков и решения кейсов.

А на вопрос: «Что важнее в профессии: труд или талант?» - 65% выбрали труд и 35% решили, что талант.

 

Опрошенные дети понимают, что в мире исчезнут 50% рабочих мест, уступая бразды правления искусственному интеллекту. На данный момент «у станка» находится 4 млн роботов, но через пару лет их будет уже 14 млн. Это касается, в первую очередь, работы с базами данных, кибербезопасности и HR. По прогнозам, незаменимыми профессиями окажутся школьные учителя, врачи с узкой специализацией и новейшие профессии в индустрии долголетия. 

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