ЕР и Минтруд предложили новую редакцию закона о занятости

12:27, 14 декабря 2022, ПАИ

«Единая Россия» и Минтруд подготовили новую редакцию закона о занятости. Как сообщается на сайте ER.ru, законопроект направлен на профилактику безработицы и даёт возможность доступа к услугам тем, кто ищет новую работу или находится под риском увольнения.

Рассмотрение документа проходило под руководством председателя ЕР Дмитрия Медведева. Он обсудил положения законопроекта с представителями профильных министерств, Федерации независимых профсоюзов России, Российского союза промышленников и предпринимателей, новых регионов.

Дмитрий Медведев отметил, что сейчас служба помогает не только безработным, но и тем, кто хочет найти более интересную или высокооплачиваемую работу. Он подчеркнул, что отражение в новом законодательстве должно найти как само понятие занятости, так и платформенной занятости, трудовой мобильности, помощи в открытии собственного дела, оплаты общественных работ. Отдельно председатель партии предложил предусмотреть гарантии трудовых прав жителей новых территорий и мобилизованных граждан.

Координатор направления «Хорошая работа – достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев сообщил, что документ отвечает целям народной программы партии и современным тенденциям на рынке труда.

«Отдельное внимание уделено трудоустройству молодёжи, молодых специалистов. Важная норма, что мы даём право обращаться в службу занятости и получать услуги не только по месту регистрации, как сейчас, но и по месту фактического проживания гражданина. Полноценно воспользоваться услугами службы занятости смогут самозанятые индивидуальные предприниматели, которые прекратили по объективным причинам свою деятельность. Они смогут получать максимальный размер пособия по безработице», — сообщил он.

Кроме того, в закон могут войти положения о мерах поддержки работодателей, которые трудоустраивают членов семей мобилизованных, и непосредственной поддержке таких семей. Одной из мер может стать социальный контракт без определения критерия нуждаемости.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что законопроект можно готовить к рассмотрению. «Изменить отдельные его положения и готовиться к тому, чтобы рассматривать на весенней сессии Госдумы», — подытожил он.