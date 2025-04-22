До +20 градусов и без осадков прогнозируют на территории Псковской области сегодня
Облачная погода с прояснениями и без существенных осадков ожидается на территории Псковской области сегодня, 22 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура по области днём составит от +15 до +20 градусов, по югу области до +23 градусов.
Атмосферное давление низкое.
Всероссийский фестиваль фронтовой поэзии и песни «А музы не молчат!» пройдёт в Великих Луках в мае
Более ста общественных территорий вынесено на голосование за объекты благоустройства в Псковской области
Зумеры, выгорание и тренды в найме: директор по персоналу псковской компании стала гостьей «Серебряного дождя». Главное