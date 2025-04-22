До +20 градусов и без осадков прогнозируют на территории Псковской области сегодня

07:45, 22 апреля 2025, ПАИ

Облачная погода с прояснениями и без существенных осадков ожидается на территории Псковской области сегодня, 22 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура по области днём составит от +15 до +20 градусов, по югу области до +23 градусов.

Атмосферное давление низкое.