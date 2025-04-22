Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Вадим Ключник наступил по народному календарю

День Вадима Ключника наступил по народному календарю сегодня, 22 апреля. Об этом сообщает портал calend.ru.

Вадим Ключник наступил по народному календарю. Фото: ПАИ

Сегодня было принято приходить к ключам, читать над ними молитву, умываться и пить воду. Считалось, что это поможет укрепить здоровье. Также на воде гадали, долгая или короткая жизнь суждена человеку. Это зависело от того, прозрачная или мутная вода будет бить из ключа.

На Вадима Ключника начинался также выгон скота на луга, где уже достаточно выросла свежая трава.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 апреля 2025

Спрос на готовые проекты дач вырос в России в 25 раз
22 апреля 2025

Пик магнитной бури на Земле наступил сегодня
22 апреля 2025

До +20 градусов и без осадков прогнозируют на территории Псковской области сегодня
22 апреля 2025

Вадим Ключник наступил по народному календарю
21 апреля 2025

Всероссийский фестиваль фронтовой поэзии и песни «А музы не молчат!» пройдёт в Великих Луках в мае
21 апреля 2025

Более ста общественных территорий вынесено на голосование за объекты благоустройства в Псковской области
21 апреля 2025

Зумеры, выгорание и тренды в найме: директор по персоналу псковской компании стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
21 апреля 2025

Жители Псковской области могут выбрать объекты благоустройства в своём населённом пункте

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...