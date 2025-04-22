Вадим Ключник наступил по народному календарю
День Вадима Ключника наступил по народному календарю сегодня, 22 апреля. Об этом сообщает портал calend.ru.
Сегодня было принято приходить к ключам, читать над ними молитву, умываться и пить воду. Считалось, что это поможет укрепить здоровье. Также на воде гадали, долгая или короткая жизнь суждена человеку. Это зависело от того, прозрачная или мутная вода будет бить из ключа.
На Вадима Ключника начинался также выгон скота на луга, где уже достаточно выросла свежая трава.
Всероссийский фестиваль фронтовой поэзии и песни «А музы не молчат!» пройдёт в Великих Луках в мае
Более ста общественных территорий вынесено на голосование за объекты благоустройства в Псковской области
Зумеры, выгорание и тренды в найме: директор по персоналу псковской компании стала гостьей «Серебряного дождя». Главное