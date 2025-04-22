Вадим Ключник наступил по народному календарю

07:22, 22 апреля 2025, ПАИ

День Вадима Ключника наступил по народному календарю сегодня, 22 апреля. Об этом сообщает портал calend.ru.

Сегодня было принято приходить к ключам, читать над ними молитву, умываться и пить воду. Считалось, что это поможет укрепить здоровье. Также на воде гадали, долгая или короткая жизнь суждена человеку. Это зависело от того, прозрачная или мутная вода будет бить из ключа.

На Вадима Ключника начинался также выгон скота на луга, где уже достаточно выросла свежая трава.