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Общество

Спрос на готовые проекты дач вырос в России в 25 раз

Спрос на готовые проекты загородного дома увеличился в России в 25 раз, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис аналитики маркетплейсов Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса «Контур»).

Спрос на готовые проекты дач вырос в России в 25 раз. Фото: ПАИ

Это различные альбомы со схемами строительства, чертежами, подсчётом материалов. При этом цена таких товаров за аналогичный период прошлого года снизилась на 81,99%. В среднем она упала с 17 до трёх тысяч рублей.

Вместе с этим на маркетплейсах растёт спрос на лестницы из дерева, а также облицовочные материалы и поликарбонат.

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Спрос на готовые проекты дач вырос в России в 25 раз
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