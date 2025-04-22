Спрос на готовые проекты дач вырос в России в 25 раз

08:19, 22 апреля 2025, ПАИ

Спрос на готовые проекты загородного дома увеличился в России в 25 раз, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис аналитики маркетплейсов Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса «Контур»).

Это различные альбомы со схемами строительства, чертежами, подсчётом материалов. При этом цена таких товаров за аналогичный период прошлого года снизилась на 81,99%. В среднем она упала с 17 до трёх тысяч рублей.

Вместе с этим на маркетплейсах растёт спрос на лестницы из дерева, а также облицовочные материалы и поликарбонат.