Пик магнитной бури на Земле наступил сегодня
Пик умеренной магнитной бури на Земле наступил сегодня, 22 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.
По словам исследователей, причиной возникновения магнитных бурь с 21 по 23 число стала большая корональная дыра на Солнце.
Бури продолжатся и в среду, 23 апреля, но будут слабее.
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