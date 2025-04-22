Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пик магнитной бури на Земле наступил сегодня

Пик умеренной магнитной бури на Земле наступил сегодня, 22 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

Пик магнитной бури на Земле наступил сегодня. Фото: ПАИ

По словам исследователей, причиной возникновения магнитных бурь с 21 по 23 число стала большая корональная дыра на Солнце.

Бури продолжатся и в среду, 23 апреля, но будут слабее.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 апреля 2025

Спрос на готовые проекты дач вырос в России в 25 раз
22 апреля 2025

Пик магнитной бури на Земле наступил сегодня
22 апреля 2025

До +20 градусов и без осадков прогнозируют на территории Псковской области сегодня
22 апреля 2025

Вадим Ключник наступил по народному календарю
21 апреля 2025

Всероссийский фестиваль фронтовой поэзии и песни «А музы не молчат!» пройдёт в Великих Луках в мае
21 апреля 2025

Более ста общественных территорий вынесено на голосование за объекты благоустройства в Псковской области
21 апреля 2025

Зумеры, выгорание и тренды в найме: директор по персоналу псковской компании стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
21 апреля 2025

Жители Псковской области могут выбрать объекты благоустройства в своём населённом пункте

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...