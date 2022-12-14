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Общество

Самую большую котельную в Пскове ждёт ремонт

Ремонт котельной, обеспечивающей теплом 120 тысяч горожан, необходимо провести в Пскове. Об этом в эфире программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» 88.3 FM сообщил директор Псковских теплосетей Игорь Максимов.

«На Запсковье самая большая котельная в городе, ей 50 лет, она обеспечивает теплом одну треть города, более 120 тысяч человек. 50 лет железу, оборудованию. Да, за это время оно ремонтировалось, подвергалось текущим ремонтам, но кардинальных изменений ни в технологии, ни в оборудовании не происходило. Сейчас подошло критически время, для того чтобы это оборудование менять, реконструировать котельную», - отметил руководитель предприятия.

По его словам, уже заказана разработка проектной документации, «с тем чтобы иметь возможность организовывать реконструкцию котельной с заменой трех котлов в ней».

«Один котел, представляете, с пятиэтажный дом, 200 тонн только голого железа в одном котле. Большая работа. С точки зрения экономики, бизнес-вложений я хочу сказать, что на сегодня экономическая модель предприятия позволяет рассчитывать на то, что если кто-то предприятию даст долгосрочный кредит, к примеру на 14 лет, для выполнения именно этой программы реконструкции этой большой котельной, то мы эту реконструкцию сделаем с выгодой для предприятия, естественно, для города, ну и с выгодой для инвесторов», - рассказал гость студии.

На эти цели, по словам Игоря Максимова, необходим миллиард рублей. «Есть просчитанная финмодель: если нам кто-то на 14 лет даст такие деньги, мы их вернем с реальным доходом этому инвестору, - уточнил руководитель теплосетей. - Если не займемся этой котельной «завтра», то ею лет через пять придется заниматься МЧС».

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