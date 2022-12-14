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Общество

Лучшие муниципалитеты Псковской области получили гранты

Фото: Tg-канал Михаила Ведерникова

Итоги работы муниципалитетов в 2022 году подвели в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Впервые итоги подводятся по комплексной методике, разработанной и внедрённой правительством области. Формируемый рейтинг учитывает доверие жителей района к органам власти, исполнение поручений президента, показатели нацпроектов, внимание к обращениям граждан, уровень поддержки местных инициатив, качество работы с бюджетом», — рассказал глава региона.

Десять лучших муниципальных образований получили гранты в размере от 500 тыс. (с 4 по 10 место) до 1 млн рублей (1, 2 и 3 места).

Фото: Tg-канал Михаила Ведерникова

Лучшие муниципалитеты по итогам 2022 года:

  • Островский район,
  • Псков,
  • Бежаницкий район,
  • Порховский район,
  • Пыталовский район,
  • Себежский район,
  • Усвятский район,
  • Дедовичский район,
  • Дновский район,
  • Опочецкий район.

«Искренне поздравляю тех, кто в режиме 24/7 работал над нацпроектами, решал поставленные задачи, получал и реализовывал дополнительные средства, трудился «и за себя, и за соседа», — отметил Михаил Ведерников. 

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