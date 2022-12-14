Лучшие муниципалитеты Псковской области получили гранты
Итоги работы муниципалитетов в 2022 году подвели в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
«Впервые итоги подводятся по комплексной методике, разработанной и внедрённой правительством области. Формируемый рейтинг учитывает доверие жителей района к органам власти, исполнение поручений президента, показатели нацпроектов, внимание к обращениям граждан, уровень поддержки местных инициатив, качество работы с бюджетом», — рассказал глава региона.
Десять лучших муниципальных образований получили гранты в размере от 500 тыс. (с 4 по 10 место) до 1 млн рублей (1, 2 и 3 места).
Лучшие муниципалитеты по итогам 2022 года:
- Островский район,
- Псков,
- Бежаницкий район,
- Порховский район,
- Пыталовский район,
- Себежский район,
- Усвятский район,
- Дедовичский район,
- Дновский район,
- Опочецкий район.
«Искренне поздравляю тех, кто в режиме 24/7 работал над нацпроектами, решал поставленные задачи, получал и реализовывал дополнительные средства, трудился «и за себя, и за соседа», — отметил Михаил Ведерников.