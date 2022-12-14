Лучшие муниципалитеты Псковской области получили гранты

12:24, 14 декабря 2022, ПАИ

Итоги работы муниципалитетов в 2022 году подвели в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Впервые итоги подводятся по комплексной методике, разработанной и внедрённой правительством области. Формируемый рейтинг учитывает доверие жителей района к органам власти, исполнение поручений президента, показатели нацпроектов, внимание к обращениям граждан, уровень поддержки местных инициатив, качество работы с бюджетом», — рассказал глава региона.

Десять лучших муниципальных образований получили гранты в размере от 500 тыс. (с 4 по 10 место) до 1 млн рублей (1, 2 и 3 места).

Лучшие муниципалитеты по итогам 2022 года:

Островский район,

Псков,

Бежаницкий район,

Порховский район,

Пыталовский район,

Себежский район,

Усвятский район,

Дедовичский район,

Дновский район,

Опочецкий район.

«Искренне поздравляю тех, кто в режиме 24/7 работал над нацпроектами, решал поставленные задачи, получал и реализовывал дополнительные средства, трудился «и за себя, и за соседа», — отметил Михаил Ведерников.