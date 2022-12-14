Сильный ветер прогнозируют в Псковской области 15 декабря

12:52, 14 декабря 2022, ПАИ

До -13 градусов прогозируется ночью 15 декабря в Псковской области, сообщает Псковский гидрометцентр.

В четверг на территории региона ожидается облачная погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдет небольшой снег, днем на юге области он будет умеренным.

Температура воздуха по области ночью составит от -13 до -8 градусов, днем – от -9 до -4 градусов.

Ожидается южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.