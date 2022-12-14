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Общество

Сильный ветер прогнозируют в Псковской области 15 декабря

Фото: ПАИ

До -13 градусов прогозируется ночью 15 декабря в Псковской области, сообщает Псковский гидрометцентр.

В четверг на территории региона ожидается облачная погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдет небольшой снег, днем на юге области он будет умеренным.

Температура воздуха по области ночью составит от -13 до -8 градусов, днем – от -9 до -4 градусов. 

Ожидается южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.

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