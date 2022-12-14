Москвича заключили под стражу по подозрению в убийстве себежанина

12:45, 14 декабря 2022, ПАИ

Себежский районный суд заключил под стражу 42-летнего москвича, обвиняемого в нанесении знакомому травм, повлекших по неосторожности его смерть. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

По версии органов предварительного расследования, 7 декабря 2022 года между мужчинами, распивавшими спиртные напитки дома у потерпевшего, произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый начал душить, а затем нанес несколько ударов по лицу и телу потерпевшего, повлекшие в итоге смерть последнего.

Мужчина заключен под стражу до 7 февраля 2023 года включительно. Постановление суда в законную силу не вступило.