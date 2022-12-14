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Общество

40 тысяч рублей в среднем получают сотрудники Псковских теплосетей

40 тысяч рублей в среднем получают сотрудники Псковских теплосетей. Об этом в эфире программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» 88.3 FM сообщил директор муниципального предприятия Игорь Максимов.

«Средняя заработная плата на предприятии достойная. Опять же, с чем сравнивать? Не с Ямало-Ненецким автономным округом, но с глубинкой. По Пскову у нас средняя заработная плата работника по городу – более 40 тысяч. Но я хочу сказать, что у нас целый коллективный договор с коллективом, целый пакет дополнительных социальных… Мы поддерживаем, реально поддерживаем сотрудников своих и детей. Только порядка 100 путевок в этом году мы оплатили для отдыха детей наших сотрудников. Мы поощряем занятия спортом, реально поддерживаем эти вещи, ну и все другие дела. В общем-то, пытаемся сделать так, чтобы на работу человек шел не потому, что надо заработать рубль и купить на него кусок хлеба, а также потому, что еще и интересно – интересно общаться с сослуживцами, с коллегами, интересно общим делом заниматься», – пояснил свою позицию Игорь Максимов.

Он также добавил, что средний возраст сотрудников ПТС на сегодняшний день – 52-54 года.

«Вакансии есть, но в основном с последними событиями: наше предприятие тоже приняло участие в формировании мобилизационного резерва страны. Только в этом плане сейчас у нас есть вакантные должности. Их немного, мы пока справляемся, – заверил гость студии. – Но до этого момента, например, восемь месяцев назад, мы имели возможность принимать по конкурсу уже слесаря IV разряда. По конкурсу! Мы имели возможность выбирать».

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