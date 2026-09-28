Приставы помогли псковичу восстановиться на работе

13:52, 28 сентября 2026, ПАИ

Судебные приставы помогли псковичу восстановиться на работе, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФССП России.

В Псковский городской суд обратился местный житель, который оспорил прекращение трудовых отношений с государственным казённым учреждением региона.

Суд признал прекращение трудового договора незаконным и обязал организацию восстановить мужчину в должности водителя. Решение суда подлежало немедленному исполнению.

Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов Псковского района.

Судебный пристав-исполнитель уведомил руководителя организации-должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ за злостное неисполнение вступившего в законную силу судебного акта.

Кроме того, во время личной беседы руководителю организации разъяснили порядок исполнения судебного решения и возможные последствия, которые могут наступить в случае его дальнейшего неисполнения. Особое внимание было обращено на то, что требование о восстановлении работника в должности подлежит немедленному исполнению.

В результате работодатель в течение суток исполнил решение суда. Мужчину восстановили на работе в должности водителя и закрепили за ним автомобиль для исполнения трудовых обязанностей.