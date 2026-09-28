«Нападение на аэродром»: учения по ликвидации террористов провели в Псковской области
Оперативный штаб провёл тактико-специальное учение по пресечению террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры 24 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.
К межведомственным мероприятиям были привлечены силы и средства региональных УФСБ России, УМВД России, Управления Росгвардии, УФСИН России, ПУ ФСБ России, ГУ МЧС России и 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
По замыслу учений, на аэродром «Псков» была предпринята атака с применением беспилотных воздушных судов. С помощью средств радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия их обезвредили. В дальнейшем был организован поиск и задержание лиц, причастных к подготовке преступления террористической направленности.
Оперативно-боевое подразделение провело специальную операцию, в результате которой террористов нейтрализовали.
Во время учений был отработан алгоритм действий по пресечению преступления террористической направленности, реализован комплекс мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом.
Цели тренировки были успешно достигнуты, отметили в пресс-службе. Приобретённый опыт силовые ведомства учтут при дальнейшей подготовке сил и средств оперативного штаба в Псковской области при выполнении задач по противодействию терроризму.
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