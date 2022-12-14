Звездные гости не смогли отгадать талант юного псковича в шоу «Вундеркинды»

13:35, 14 декабря 2022, ПАИ

Российский фигурист Алексей Ягудин и видеоблогер Валя Карнавал не смогли угадать, чем занимается 12-летний Егор Табунщиков. Очередной выпуск гейм-шоу «Вундеркинды», в котором принял участие юный пскович, вышел на телеканале «Пятница» во вторник, 13 декабря.

В рамках телепередачи звезды должны были отгадать, какими талантами обладают участвующие в шоу дети. Целью юных участников было запутать звёздную команду и выиграть денежный приз.

Звёздам не удалось угадать талант Егора Табунщикова, благодаря чему пскович принес в банк вундеркиндов 70 тысяч рублей. Подробнее о том, как они пытались угадать, чем занимается юный пскович, читайте в материале «АиФ-Псков».