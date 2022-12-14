Великолучанка принимает участие в кастинге в новое бьюти-шоу на ТНТ

14:17, 14 декабря 2022, ПАИ

Парикмахер из Великих Лук Юлия Жукевич принимает участие в онлайн-кастинге в новое бьюти-шоу на телеканале ТНТ, сообщает Telegram-канал Luki news.

«Про шоу я узнала из таргет-рекламы после просмотра какой-то передачи на ТНТ и решила: а почему бы и нет? Я составила анкету, ответила на необходимые вопросы, прикрепила ссылку на свою страницу и свои работы, а также сняла минутный видеоролик, в котором рассказала, почему именно я должна принять участие в шоу. Моя семья поддерживает меня во всем. Мои сыновья – мой надежный тыл и опора, ведь в первую очередь я для них друг, а потом уже мама», - рассказала Юлия Жукевич.

На бьюти-шоу нужно будет продемонстрировать профессиональные навыки и умение работать в команде. После отбора участников разделят на две команды, после чего, предположительно, начнется игра на выбывание. До финала дойдут трое, один из них получит миллион рублей.

«Волнуюсь ли я? Больше нет, чем да. Сейчас, перед Новым годом, очень много работы, я навожу красоту своим клиентам. Шанс попасть на шоу слишком мал, и, как правило, на жителей маленьких городов не обращают внимания. Но я не отчаиваюсь и верю в чудо, ведь впереди Новый год. Если попаду на шоу – сделаю все, что от меня зависит, чтобы достойно представить наш город», - добавила Юлия Жукевич.