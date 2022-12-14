Изменения в ювелирной отрасли обсуждают в медиацентре ПАИ

15:36, 14 декабря 2022, ПАИ

Круглый стол «Ювелирка: как нововведения в отрасли скажутся на бизнесе и покупателях» проходит в медиацентре Псковского агентства информации.

Темы для обсуждения:

1. Куда приведет отмена специальных налоговых режимов для ювелирной отрасли и НДС на покупку физлицами золота в слитках у банков.

2. Маркировка ювелирных изделий (штрихкоды/изделия из серебра): добро или зло.

3. Тенденции. Приведет ли ситуация к закрытию малых ювелирных производств и укрупнению ювелирного бизнеса, к увеличению стоимости ювелирки и снижению экспорта.