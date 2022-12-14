Аэропорты Москвы предупредили о задержках рейсов из-за снегопада

13:56, 14 декабря 2022, ПАИ

Московские аэропорты в снегопад работают штатно, однако возможны задержки рейсов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы воздушных компаний.

«Отмены рейсов по метеоусловиям нет. Есть незначительные задержки, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью», — рассказали в пресс-службе аэропорта Внуково.

В Шереметьеве и Домодедове также подтвердили, что аэропорты работают в штатном режиме.

«В условиях снегопада требуется проведение дополнительных мероприятий для обеспечения безопасности полетов — очистка взлетно-посадочной полосы, чтобы не допустить образования гололеда, и противообледенительная обработка самолетов. В связи с этим возможны незначительные корректировки времени вылета», — уточнили в Домодедове.

В аэропорту рекомендовали путешественникам, использующим автотранспорт, закладывать дополнительное время на дорогу или пользоваться поездами «Аэроэкспресса».

