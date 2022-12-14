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Общество

ЕР помогает псковичам в сборе гуманитарной помощи для участников СВО

Фото предоставлено пресс-службой ЕР

Псковское региональное отделение «Единой России» с первого дня проведения спецоперации оказывает помощь жителям Донбасса и новых регионов. Во всех местных приемных партии волонтеры в ежедневном режиме собирают и сортируют гуманитарную помощь для людей, которым сейчас надо возвращаться к мирной жизни, сообщили в пресс-службе партии.

В настоящее время в Донбасс и на новые территории, вошедшие в состав России, уже отправлено около 200 тонн гуманитарного груза, собранного Псковским региональным отделением «Единой России».

«Помощь в сборе груза «Единой России» оказывают депутаты, общественники, предприниматели и простые граждане. Благодарю каждого жителя региона за помощь в сборе всего необходимого. Вклад каждого в это важное дело очень важен и бесценен», – отметил секретарь регионального отделения партии Александр Козловский.

Фото предоставлено пресс-службой ЕР

Вместе с продуктами и вещами первой необходимости в Донбасс и на освобожденные территории отправляются русские книги. Так, школы Мелитополя и Мелитопольского района в этом году получили от псковичей в качестве гуманитарной помощи порядка тысячи книг с произведениями русских классиков.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично передал 100 новых книг: 50 произведений Пушкина и 50 изданий с псковскими сказками. Также в Донбасс была отправлена большая библиотека ветерана военной службы Петра Алексеева.

Жители Великих Лук доставили в один из городов Запорожской области полторы тысячи книг русских авторов. Кроме того, дому ветеранов волонтеры передали картины известных великолукских художников: Олега Александрова («Лето на Ловати») и Владимира Травкина («Лес»). В дом инвалидов переданы ходунки, кресла-каталки и все остальное, приобретенное по запросу сотрудников учреждения.

«Сейчас вся страна, каждый из нас стремится обеспечить военных всем необходимым, чтобы выполнить все поставленные задачи. Я лично привозил нашим бойцам, героям высокотехнологичное оборудование, которое усилило наших специалистов в условиях СВО. Также великолукский общественник, сторонник «Единой России» Вячеслав Сизов недавно доставил нашим защитникам тепловую пушку и квадрокоптер», - пояснил Александр Козловский.

Ежедневно во всех местных отделениях партии формируются и отправляются в зону спецоперации посылки для солдат с продуктами питания, медикаментами, средствами личной гигиены, теплой одеждой.

«Активисты Псковского регионального отделения проекта «Женское движение Единой России» запустили акцию «Тепло родного дома», в рамках которой наши землячки сами вяжут носки, шарфы для защитников, изготавливают своими руками открытки со словами поддержки. Уже собрано большое количество вещей, которые должны согреть наших бойцов в Новый год, а главное, придать им сил и воли к победе», — добавил Александр Козловский.

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