Телеканал «Звезда» снял документальный фильм с митрополитом Тихоном

15:16, 14 декабря 2022, ПАИ

Телеканал «Звезда» снял документальный фильм Российского военно-исторического общества «Хранители времени» с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном.

«Всё в истории повторяется. Если молодые люди призадумаются об этом, что колоссальный опыт наших предков бесконечно важен, чтобы оценить нынешнюю ситуацию и спрогнозировать те процессы, которые происходят благодаря действиям людей», – отметил митрополит.

Он подчеркнул, что «не зная истории, будешь Иваном, не помнящим своего родства – как осенний лист, который, по воле всех ветров, будет нестись по пыльной дороге неизвестно куда и неизвестно как».