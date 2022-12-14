Телеканал «Звезда» снял документальный фильм с митрополитом Тихоном
Телеканал «Звезда» снял документальный фильм Российского военно-исторического общества «Хранители времени» с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном.
«Всё в истории повторяется. Если молодые люди призадумаются об этом, что колоссальный опыт наших предков бесконечно важен, чтобы оценить нынешнюю ситуацию и спрогнозировать те процессы, которые происходят благодаря действиям людей», – отметил митрополит.
Он подчеркнул, что «не зная истории, будешь Иваном, не помнящим своего родства – как осенний лист, который, по воле всех ветров, будет нестись по пыльной дороге неизвестно куда и неизвестно как».
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