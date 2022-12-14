Себежанка помогла сотрудникам полиции раскрыть магазинную кражу
Жительница Себежского района помогла сотрудникам полиции раскрыть кражу алкогольной продукции из местного магазина, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, вечером 12 декабря в деревне Кузнецовка из местного магазина была похищена алкогольная продукция.
В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МО МВД России «Себежский», были установлены подозреваемые. Ими оказались безработные, ранее судимые жители Себежского района 1978 и 1990 годов рождения.
В кратчайшие сроки раскрыть кражу сотрудникам полиции помогло содействие бдительной местной жительницы.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.