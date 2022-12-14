Псковича будут судить за ДТП, в котором погибли его родственники

16:22, 14 декабря 2022, ПАИ

Пскович предстанет перед судом по обвинению в автоаварии, в которой погибли его родственники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

15 июля 2022 года водитель врезался в грузовик на повороте в пригороде Пскова. В результате ДТП двое пассажиров легкового автомобиля, среди которых был несовершеннолетний, погибли.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд.