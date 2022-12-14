В Псковской области к госпабликам подключили более 200 учреждений

15:50, 14 декабря 2022, ПАИ

В Псковской области к госпабликам подключено более 200 аккаунтов учреждений, а количество подписчиков превышает 400 тысяч. Такие данные приводит Минцифры РФ.

Министерство совместно с АНО «Диалог Регионы», компанией VK и руководством российских регионов подвело промежуточные итоги реализации закона о госпабликах, который вступил в силу 1 декабря 2022 года. На совещании обсудили задачи по развитию инфраструктуры госкоммуникаций на 2023 год. В частности, его участники обозначили планы по повышению качества контента и вовлеченности пользователей в официальные сообщества. Минцифры РФ представило рейтинг российских регионов по исполнению закона. В топ-10 вошли Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Курская, Ульяновская, Курганская, Новгородская, Калужская, Белгородская и Тюменская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

«В этом году мы запустили процесс создания инфраструктуры госпабликов. На данный момент функционируют более 130 тыс. страниц ведомств и подведомственных учреждений, создан единый порядок работы госорганов в соцсетях. В следующем году мы будем ставить акцент на качестве ведения официальных страниц и мотивации администраторов сообществ», — подчеркнул министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

На региональном уровне ответственными за реализацию закона о госпабликах являются ЦУР, подразделения АНО «Диалог Регионы». В 2022 году было проведено более 3 тысяч образовательных мероприятий для администраторов сообществ как в очном, так и в дистанционном форматах. О планах по работе с госпабликами рассказал генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

«В октябре «Диалог» проводил социологическое исследование: 51 % пользователей соцсетей читают паблики органов власти и госучреждений. Не будет преувеличением сказать, что госпаблики — это базовая инфраструктура власти для работы в интернете. Цель 2023 года — улучшить качество контента. Это большой вызов для нас: в среднем на регион приходится 1 700 пабликов, при этом у большинства госучреждений нет возможности нанять отдельного специалиста. С осени этого года мы запустили на базе ЦУР вместе с регионами комплексную систему очного обучения и мотивации действующих администраторов госпабликов. Будем продолжать и усиливать эту работу», — отметил Владимир Табак.