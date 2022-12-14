Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области к госпабликам подключили более 200 учреждений

В Псковской области к госпабликам подключено более 200 аккаунтов учреждений, а количество подписчиков превышает 400 тысяч. Такие данные приводит Минцифры РФ.

Министерство совместно с АНО «Диалог Регионы», компанией VK и руководством российских регионов подвело промежуточные итоги реализации закона о госпабликах, который вступил в силу 1 декабря 2022 года. На совещании обсудили задачи по развитию инфраструктуры госкоммуникаций на 2023 год. В частности, его участники обозначили планы по повышению качества контента и вовлеченности пользователей в официальные сообщества. Минцифры РФ представило рейтинг российских регионов по исполнению закона. В топ-10 вошли Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Курская, Ульяновская, Курганская, Новгородская, Калужская, Белгородская и Тюменская области и Ханты-Мансийский автономный округ. 

«В этом году мы запустили процесс создания инфраструктуры госпабликов. На данный момент функционируют более 130 тыс. страниц ведомств и подведомственных учреждений, создан единый порядок работы госорганов в соцсетях. В следующем году мы будем ставить акцент на качестве ведения официальных страниц и мотивации администраторов сообществ», — подчеркнул министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

На региональном уровне ответственными за реализацию закона о госпабликах являются ЦУР, подразделения АНО «Диалог Регионы». В 2022 году было проведено более 3 тысяч образовательных мероприятий для администраторов сообществ как в очном, так и в дистанционном форматах. О планах по работе с госпабликами рассказал генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

«В октябре «Диалог» проводил социологическое исследование: 51 % пользователей соцсетей читают паблики органов власти и госучреждений. Не будет преувеличением сказать, что госпаблики — это базовая инфраструктура власти для работы в интернете. Цель 2023 года — улучшить качество контента. Это большой вызов для нас: в среднем на регион приходится 1 700 пабликов, при этом у большинства госучреждений нет возможности нанять отдельного специалиста. С осени этого года мы запустили на базе ЦУР вместе с регионами комплексную систему очного обучения и мотивации действующих администраторов госпабликов. Будем продолжать и усиливать эту работу», — отметил Владимир Табак.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 декабря 2022

Назначен новый начальник управления образования администрации Пскова
14 декабря 2022

В Пскове для водителей закроют участок улицы Ивана Головко
14 декабря 2022

Студент ПсковГУ принял участие во Всероссийском патриотическом форуме
14 декабря 2022

Борис Елкин рассказал, какой будет главная ёлка Пскова в этом году
14 декабря 2022

Изменения в ювелирной отрасли обсуждают в медиацентре ПАИ
14 декабря 2022

Телеканал «Звезда» снял документальный фильм с митрополитом Тихоном
14 декабря 2022

Главную новогоднюю ель начали украшать в Пскове
14 декабря 2022

Звездные гости не смогли отгадать талант юного псковича в шоу «Вундеркинды»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...