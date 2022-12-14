Великолукское хозяйство «Нянино» примет участие в проекте «Вкусная пятница» РСХБ

16:26, 14 декабря 2022, ПАИ

«Вкусная пятница» пройдет в Псковском филиале Россельхозбанка (ул. Некрасова, 44а) 16 декабря с 11:00 до 15:00, сообщили в пресс-службе банка.

Псковичи смогут приобрести разнообразную продукцию фермерского хозяйства «Нянино» из Великолукского района: мясо домашней курицы, цыплят и перепелов, соленый шпиг, корейку, грудинку, перепелиные яйца.

Кроме того, на ярмарке будут представлены кондитерские изделия: торты, рулеты, пирожные, печенье.

Фермерское хозяйство «Нянино», расположенное в одноименной деревне Великолукского района, производит натуральные продукты, выращенные без ГМО и химикатов.

«Именно это чудесное место мы выбрали для своего фермерского уголка. Уже 13 лет здесь выращиваем экологически чистые овощи, фрукты, также занимаемся животноводством. Последние годы стали разводить карпов и карасей», - рассказал глава фермерского хозяйства Дмитрий Перегримов.

Как отметил Дмитрий Перегримов, миссия фермерского хозяйства «Нянино» - обеспечить натуральными и полезными продуктами население региона. Причем рынок сбыта продукции сейчас расширился за счет ее реализации в Москве и Санкт-Петербурге.

Всероссийский проект Россельхозбанка «Вкусная пятница» предоставляет шанс фермерам расширить клиентскую базу, а посетителям попробовать и приобрести натуральные продукты в традиционном, очном формате, познакомиться с производителем, задать все интересующие вопросы о процессе производства. Представленную в рамках мероприятия продукцию можно также приобрести онлайн через приложение РСХБ Свое Родное.