Мурылёв: Бизнес можно обязать платить агентский НДС при покупке драгметаллов

16:12, 14 декабря 2022, ПАИ

Бизнес можно обязать платить агентский НДС при покупке у граждан драгметаллов в слитках и обработанных природных алмазов, озвучил предложение федерального коллеги Бориса Титова псковский бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев. Инициативу он представил на круглом столе, посвященном отмене упрощенной системы налогооблажения (УСН) для ювелирного бизнеса, который проходит сегодня, 14 декабря, в медиацентре ПАИ.

В марте в федеральный закон были внесены изменения, и с 2023 годапродавцам и производителям юведирных украшений запретят работать на особых условиях УСН. Производство и торговля изделиями из драгметаллов с 2023 года могут быть только на общей системе налогообложения.

«Это не так просто, особенно для микробизнеса: это повышенная отчетность, налоги. Это серьезные убытки, и многие не готовы. Поглощение рынка крупными компания прогнозируют эксперты в связи с этим. Подтолкнули к таким изменениям санкции и падение рубля в начале года. Третья причина – стремление увеличить налоговые поступления в бюджет», - пояснил Аркадий Мурылёв.