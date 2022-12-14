Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Мурылёв: Бизнес можно обязать платить агентский НДС при покупке драгметаллов

Бизнес можно обязать платить агентский НДС при покупке у граждан драгметаллов в слитках и обработанных природных алмазов, озвучил предложение федерального коллеги Бориса Титова псковский бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев. Инициативу он представил на круглом столе, посвященном отмене упрощенной системы налогооблажения (УСН) для ювелирного бизнеса, который проходит сегодня, 14 декабря, в медиацентре ПАИ.

В марте в федеральный закон были внесены изменения, и с 2023 годапродавцам и производителям юведирных украшений запретят работать на особых условиях УСН. Производство и торговля изделиями из драгметаллов с 2023 года могут быть только на общей системе налогообложения.

«Это не так просто, особенно для микробизнеса: это повышенная отчетность, налоги. Это серьезные убытки, и многие не готовы. Поглощение рынка крупными компания прогнозируют эксперты в связи с этим. Подтолкнули к таким изменениям санкции и падение рубля в начале года. Третья причина – стремление увеличить налоговые поступления в бюджет», - пояснил Аркадий Мурылёв.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 декабря 2022

Себежские Snegi могут быть признаны «Нашей маркой»
14 декабря 2022

Освободить инвесторов от налога на имущество организаций предложили в Псковской области
13 декабря 2022

Денис Быченков вошёл в список претендентов на звание «Бизнесмен года»
13 декабря 2022

В Печорском районе отремонтирован важный для транзитного транспорта участок дороги
13 декабря 2022

Госдума продлила мораторий на наказания за валютные нарушения
12 декабря 2022

Успеть до Нового года: поторопиться с покупкой квартиры советуют псковичам
12 декабря 2022

Олег Брячак оценил выгоду ипотечного кредитования
12 декабря 2022

Эксперт назвал причины отсутствия конкуренции на строительном рынке Пскова

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...