Зоны охраны усадьбы Лог в Плюсском районе предстоит утвердить депутатам

16:29, 14 декабря 2022, ПАИ

Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба писательницы М. В. Алтаевой-Ямщиковой» внесён в областное Собрание на утверждение депутатов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Имение Лог находится в деревне Лосицы Плюсского района. Единственная в России подлинная усадьба пушкинской поры, построенная в стиле русского деревянного ампира, относится к к. XVII – нач. XIX в. Здесь сохранилась планировка, принятая в дворянских домах: с бальным залом, гостиной, спальнями, кабинетами, крыльцом со спуском к реке и живописным парком со старовозрастными дубами, елями и липами. В доме всё подлинно, начиная с деревянных полов и венецианских витражей, заканчивая умывальником и роялем из Александровского дворца.

Детская писательница, публицист и мемуарист Маргарита Ямщикова, работавшая под псевдонимом Ал.Алтаев сначала гостила в Логу, а позднее приобрела здесь флигель.

Территория объекта культурного наследия для обеспечения сохранности поделена на две зоны: зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) и зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ).

Перечень запретов для ЗРЗ состоит из 13 пунктов. Здесь запрещается строительство объектов капитального строительства и видов использования земельных участков промышленного и коммунально-складского назначения, не могут размещаться здания или помещения органов охраны правопорядка, станции скорой медицинской помощи, пожарной части, аварийно-диспетчерских служб. Под запретом автостоянки, гаражи, размещение объектов гражданской обороны и базовых станций сотовой связи, а также возведение по красной линии улиц и по границам земельных участков сплошных ограждений.

Разрешается реставрация, ремонт и консервация объектов культурного наследия, а также капитальный ремонт и реконструкция существующих зданий и сооружений с ограниченным изменением высотных параметров до 8 метров от уровня земли до конька скатной кровли. Не возбраняется строительство новых объектов: магазинов, выставочных и торгово-выставочных комплексов, предприятий общественного питания, рынков, площадок для торговли «с колёс»; оранжерей, теплиц, парников и общественных туалетов.

Для строительства новых объектов жилой застройки и общественно-делового назначения устанавливается ограничение высотности до 8 метров и площади до 200 квадратных метров. Жилая или общественная застройка не может занимать более половины земельного участка. Отделка фасадов может проводиться только традиционными строительными материалами: дерево, камень, кирпич, штукатурка. Высота хозяйственных построек при индивидуальных жилых домах не может превышать 4 метра и площадь 50 квадратных метров.

В зоне охраняемого природного ландшафта запрещается строительство капитальных и временных объектов, а также сетей инженерно-технического обеспечения. Недопустимо изменение визуальных характеристик природного и исторического ландшафта, связанного с объектом культурного наследия и его территорией, а также нарушение исторически сложившегося гидрологического режима территории, в том числе, нарушение береговых линий реки Плюссы. На этой территории запрещён отвод полевых земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, предоставление лесных участков в постоянное пользование или в аренду, распашка лугов, вырубка леса, выпас домашних животных, размещение охотхозяйств.

Реконструкция и ремонт пешеходного моста через Плюссу, который находится в зоне охраняемого природного ландшафта, разрешены. Также могут проводиться работы по укреплению береговой линии, расчистка русла реки, санитарные рубки древесно-кустарниковых насаждений, благоустройство территории по специальным проектам, включая подъездные пути, размещение малых архитектурных форм – скамеек, урн, пандусов.

Проект зон охраны «Усадьбы писательницы М. В. Алтаевой-Ямщиковой» согласован Министерством культуры РФ. Возражений к подготовленному документу нет и у органов местного самоуправления, что отражено в письме администрации Плюсского района. Согласно данным единого государственного реестра недвижимости в предложенных границах зон охраны отсутствуют объекты гражданских прав (объекты капитального строительства и земельные участки), в отношении которых при принятии решений по ограничению использования земельных участков возникает обязанность возмещения убытков.