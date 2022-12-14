Бежаницкая прокуратура выявила нарушения требований к содержанию дорог

17:55, 14 декабря 2022, ПАИ

Прокуратура выявила нарушения при расчистке дорог в Бежаницком районе, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

Прокуратура провела проверку соблюдения требований закона о безопасности дорожного движения в части содержания дороги в деревни Махново. Выяснилось, что на улице Центральной не были выполнены работы по расчистке обочин и полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности.

Для устранения нарушений в адрес главы сельского поселения «Бежаницкое» внесено представление.