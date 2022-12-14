Назначен новый начальник управления образования администрации Пскова

16:43, 14 декабря 2022, ПАИ

Начальником управления образования администрации города Пскова назначен Геннадий Иойлев. С 15 декабря он приступит к своим обязанностям. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Геннадий Всеволодович в сфере образования человек не новый. Трудовую деятельность он начинал учителем истории и обществознания, семь лет работал директором школ в Дедовичском районе и четыре года руководил управлением образования Дедовичского района. Последние 11 лет возглавлял Государственную инспекцию труда в Псковской области», - говорится в сообщении.

Борис Елкин рассчитывает, что знание вопросов образования изнутри и богатый опыт работы на руководящих постах позволят Геннадию Иойлеву направить все свои компетенции и силы на развитие образовательной сферы Пскова.