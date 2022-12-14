Псковским бизнесменам объяснили, как платить налоги при небольшой выручке

17:47, 14 декабря 2022, ПАИ

Псковским предпринимателям объяснили, как платить налоги при небольшой выручке. В данном случае выходом станет 145 статья Налогового кодекса РФ «Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика», сообщила начальник отдела камерального контроля НДС № 1 УФНС России по Псковской области Мария Петрова на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

Со следующего года налоговая нагрузка для ювелиров вырастет, а учёт станет сложнее в связи с отменой упрощенной системы налогообложения для ювелирного бизнеса с 1 января. Эксперт пояснила, что организации и индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, если за три предшествующих календарных месяца сумма выручки не превысила в совокупности два миллиона рублей.

При этом необходимо пересчитывать данные каждые три месяца и предоставлять отчет, то есть не раз в квартал, а с октября по декабрь, с ноября по январь и т. п., уточнила Мария Петрова.

С подобной проблемой столкнулся псковский индивидуальный предприниматель Максим Веселов - владелец ювелирного магазина в Дедовичах. Он рассказал, что небольшие предприятия просто разорятся. «Как работать? Для меня это просто нереально. У меня два человека продавцов, и они просто останутся на улице», - сказал он.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев заметил, что встает вопрос, куда девать сырье после того, как магазин закроют.

Он также резюмировал, что НДС можно отменить, но при этом НДФЛ останется. «Налоговая нагрузка все равно увеличится в два или три раза минимум. Это в лучшем случае», - объяснил эксперт статью Налогового кодекса.