Новогоднюю ель привезут в Великие Луки 15 декабря
Транспортировка главной новогодней ели планируется в Великих Луках 15 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города.
Перевозить ель будут по маршруту: Октябрьский проспект - проспект Ленина - улица Некрасова - площадь Ленина с 9:00 до 19:00.
«Настоятельно просим воздержаться от парковки автотранспортных средств по данному маршруту и предусмотреть соответствующие пути объезда по городу», - отметили в администрации.
Ранее сообщалось, что новогоднюю ель в Великих Луках установят до 20 декабря.
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