Новогоднюю ель привезут в Великие Луки 15 декабря

17:10, 14 декабря 2022, ПАИ

Транспортировка главной новогодней ели планируется в Великих Луках 15 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города.

Перевозить ель будут по маршруту: Октябрьский проспект - проспект Ленина - улица Некрасова - площадь Ленина с 9:00 до 19:00.

«Настоятельно просим воздержаться от парковки автотранспортных средств по данному маршруту и предусмотреть соответствующие пути объезда по городу», - отметили в администрации.

Ранее сообщалось, что новогоднюю ель в Великих Луках установят до 20 декабря.