Ограничить продажу газовых баллончиков подросткам предлагают в Псковской области

17:21, 14 декабря 2022, ПАИ

Установить запрет на продажу детям и подросткам товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, предлагают депутаты областного Собрания – законодательную инициативу подготовил парламентский комитет по труду и социальной политике по предложению уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Как пояснил один из авторов законопроекта, вице-спикер Игорь Дитрих, необходимость введения ограничительных мер возникла из-за распространения в подростковой среде новой разновидности токсикомании, при которой состояние токсического опьянения достигается вдыханием углеводородных сжиженных газов.

«Эти газы – бутан, изобутан, пропан – входят в состав некоторых товаров хозяйственно-бытового назначения, которые можно свободно купить в магазинах. В первую очередь, речь идёт о баллончиках для заправки зажигалок, газовых горелок и плит», - уточнил председатель комитета по труду и социальной политике.

Врач с многолетним стажем убеждён, что ограничение розничной продажи этой категории товаров несовершеннолетним является абсолютно оправданной мерой, направленной на охрану здоровья. «Последствия вдыхания газа очень опасны. Прежде всего страдает мозг, что вызывает ухудшение памяти и интеллекта, приводит к агрессивному и неуправляемому поведению. От вдыхания газа может произойти паралич дыхательных путей, отёк лёгких и мозга, остановка сердца», - отметил Игорь Дитрих.

По словам вице-спикера, псковские депутаты не являются новаторами по введению ограничений продажи газовых баллончиков – схожие законы в ответ на обеспокоенность ситуацией уже приняты более чем в тридцати субъектах РФ. Этот вопрос прорабатывается и на федеральном уровне.

Одновременно с установлением запрета на продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, предлагается предусмотреть административную ответственность за его нарушение. Соответствующие поправки в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» уже подготовлены. Размер штрафа для граждан может составить от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 5 до 20 тысяч рублей, для юрлиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

Решение о дате рассмотрения двух законопроектов на сессии примет Совет Собрания.