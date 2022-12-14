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Общество

Нуждающиеся в соцподдержке семьи начнут получать выплаты в январе

Первые единые выплаты семьям с детьми и беременным женщинам, нуждающимся в социальной поддержке, придут в январе 2023 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Социальный фонд также выступит оператором единого пособия на детей в возрасте от 0 до 17 лет и беременным женщинам. Сейчас завершается вся подготовительная работа. Необходимые средства для назначения данных выплат предусмотрены в федеральном бюджете и в бюджетах регионов», - сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ, передает РИА Новости.

Как он отметил, несмотря на то что закон об этой мере поддержки вступает в силу с 1 января 2023 года, граждане смогут заполнить заявления на «Госуслугах» с 28 декабря, и после 1 января все поступившие заявления с портала будут переданы в социальный фонд для рассмотрения. «И первые выплаты придут семьям уже в январе», - добавил Котяков.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, которым предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Согласно документу, вводится с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам, говорится в сопроводительных материалах.

Право на пособие будет предоставляться нуждающимся в социальной поддержке лицам при условии, если они являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории России. 

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