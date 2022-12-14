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Общество

Потребление грибов в России за 10 лет выросло более чем вдвое

Фото РСХБ

С 2011 года потребление грибов в России выросло более чем вдвое: с 49 тыс. тонн до 100 тыс. тонн. Спрос подкреплён мощным увеличением отечественного предложения. Так, за тот же период производство выросло в 20,5 раза, с 4,2 тыс. тонн до более чем 86 тыс. тонн в 2020 году, и в 26,4 раза, до 111 тыс. тонн в 2021 году, сообщили в пресс-службе Россельхозбанка.

Параллельно с наращиванием собственного производства сокращался и импорт. С 2011 года он снизился вдвое: с 47,8 тыс. тонн до 23,3 тыс. тонн. Внутреннее производство начало заметно расти в 2013-2015 гг. и сравнялось с импортом в 2018 году, после чего потребность в поставках из-за рубежа практически исчезла.

В итоге самообеспеченность грибами выросла с 9% в 2011 году до 86% в 2020 и продолжила укрепляться.

Причины роста самообеспеченности

После введения продовольственного эмбарго в России начался «грибной бум», сравнимый с сырным: массово открывались производства разного масштаба, в том числе крупные. В грибоводство зашли инвесторы из других направлений сельского хозяйства и ряд непрофильных инвесторов: одним из «магнитов» стал быстрый производственный цикл и возможность получать несколько урожаев вне зависимости от климата.

С лета 2017 года Министерство сельского хозяйства запустило рабочую группу по развитию грибоводства. Задачами группы были определены выработка предложений и координация мероприятий по улучшению ситуации в отрасли.

Ряд крупных предприятий вышел на запланированную мощность как раз в 2018 году, что и отразилось на резком росте производства в последующие годы.

Рост производства при этом обусловлен не только открытием новых производств, но и повышением урожайности. Так, с 2016 года она увеличилась на 7% до 680 кг/га.

«Всего за несколько лет российские грибоводы смогли в корне переломить ситуацию и насытить страну отечественной продукцией. Из нишевого сегмента отрасль перешла в промышленные масштабы. Совсем недавно от общего объёма грибов порядка 90% составлял импорт, сейчас же мы наблюдаем самообеспеченность. Производство ежегодно обновляет рекорды. Можно уверенно говорить, что грибоводство стало одним из самых успешных примеров импортозамещения», – считает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Главный гриб в России – шампиньон, его доля превышает 90% от всех грибов на рынке, и он представляет собой основу продуктовой линейки крупных производств. Хозяйства поменьше выращивают шиитаке и вешенки.

Главным потребителем российских грибов выступают Беларусь (порядка половины от общего объёма) и Казахстан (около четверти).

Перспективными рынками эксперты РСХБ считают Италию, Францию и Германию: поставки из России уже идут, потребитель познакомился со вкусами российских грибов, при этом в кухне этих стран культура потребления грибов развита.

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