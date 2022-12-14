Программу на новогодние праздники представил псковский музей

17:36, 14 декабря 2022, ПАИ

Программу на новогодние праздники представил Псковский музей-заповедник. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

«Приближаются новогодние праздники, и Псковский музей-заповедник уже позаботился о том, чтобы сделать их яркими, волшебными и незабываемыми. Представляем вашему вниманию перечень новогодних программ, мастер-классов, представлений и других мероприятий, которые будут ждать вас на предстоящих праздниках. Обращаем внимание, что на все программы обязательна предварительная запись. Количество мест ограничено», - сказали в музее.

С подробной программой можно ознакомиться здесь.