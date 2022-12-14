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Общество

Юные псковичи смогут бесплатно изучить робототехнику

«Кванториум» приглашает юных псковичей на бесплатное обучение робототехнике и виртуальной реальности. Занятия начнутся с января 2023 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в детском технопарке «Кванториум Псков».

Фото здесь и далее: «Кванториум»

На начальный уровень приглашаются дети старше 12 лет, обучение пройдет начнется в январе, а закончится в мае. 

«В «Кванториуме» школьники погружаются в инженерное творчество, знакомятся с современными технологиями и проектной деятельностью в квантумах», — говорится в сообщении. На данный момент идет набор на такие направления, как: виртуальная и дополненная реальность, робототехника, геоинформационные технологии, запуск и программирование квадрокоптеров, физико-химическая лаборатория и производственные мастерские. Также можно записаться на бесплатные занятия по математик и английскому языку. Для детей старше 5 лет есть направление по шахматам. 

Обучающиеся «Кванториума» могут не только посещать занятия, но и участвовать в различных инженерных конкурсах, а также в тематических сменах, мастер-классах и творческих мероприятиях. Для поступления в «Кванториум» необходимо только заявление от родителей или законных представителей, вступительных испытаний нет.

Ознакомиться с подробным расписанием и оставить заявку можно по ссылке.

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