Травы, мумие и компресс на водке: что думают псковские випы о народной медицине

17:13, 15 декабря 2022, ПАИ

О своем отношении к народной медицине и способах её применения рассказали гости медиацентра Псковского агентства информации.

Управляющий отделением ПФР по Псковской области Наталья Мельникова:

– Наверно, это такой очень важный вопрос для каждого, потому что есть медицинские препараты, которые прописал врач, они стандартные, они понимаются, покупаются в аптеке, а есть народная медицина, которая сегодня тоже достаточно популярна. Я не чураюсь народной медицины, достаточно внимательно изучаю все то, что имеет место. Моя, наверно, слабость – это различные травы, которые есть. Я сегодня люблю иногда в добавке к чаю попробовать смеси, травы – это что касается бодрости, силы, молодости и здоровья, сегодня это очень важно для нас всех, поэтому я этим немного увлекаюсь.

Не могу сказать, что глубинно увлекаюсь, потому что с точки зрения народной медицины можно как сделать плюс, так и небольшой минус, поэтому здесь должна быть умеренная позиция. Но сейчас уже зима, и надо понимать, что у нас могут быть различные простуды, поэтому я стараюсь непосредственно в чай или куда-то добавлять то, что надо сегодня попить, чтобы укрепить иммунитет. А что касается сна, я тоже люблю попить такие травы, которые немного расслабляют к вечеру и дают возможность войти в сон, чтобы организм полноценно отдохнул до следующего рабочего дня.

Депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин:

– Я, конечно, очень положительно отношусь к меду, лимону – это то, что связано либо с энергетическим, либо с определенным витаминным эффектом. По максимуму стараюсь пить иван-чай – получается от него хорошая положительная динамика. Очень скептически отношусь к народной медицине, хотя все, что ближе к природе, ближе к натуральному, к каким-то вещам, которые поколения наше и наших предков делали, и делали достаточно успешно, то к этим вещам я отношусь положительно. Хотя в своей жизни я стараюсь не заболевать, поддерживать свой организм физической нагрузкой, закаливанием, обливанием, спортом.

Если простудился, то я стараюсь высыпаться и очень много в последнее время грешу на соматику: организм не дурак и если дает тебе сигнал – посиди дома, отдохни, полежи. Бывает, чем хороша народная медицина – она учит прислушиваться к своему организму. Потому что мы привыкли: таблетку съели, вроде нам стало хорошо – побежали дальше, а потом, когда у нас уже батарейки все кончились, нам уже никакие таблетки не помогут. Поэтому здесь понятно, что такая история.

Руководитель управления Федерального казначейства по Псковской области Дмитрий Губин:

– Это мед, малиновое варенье, когда чувствуешь, что запершило в горле, очень хорошо выпить чаю с малиновым вареньем, вприкуску хорошо с медом. Несколько раз отжимал сок калины. Клюква - тоже верное средство, где есть витамины.

Все есть в запасе. Пока удается прятать от детей мед. Дети для профилактики употребляют и варенье, и мед.

Мастер спорта России по биатлону Александр Кузьмин:

– Как делала моя мама всегда, лечила нас – чеснок в ноздри вставляла. А теща постоянно хозяйственным мылом нос промывает. Прикольно, у каждого своя версия, как вылечить. На самом деле, если есть первые признаки ОРВИ, не лечусь ни таблетками, ни порошками, у меня стандартная схема – это чай с лимоном, малиновое варенье, много – полбанки сразу, чай с лимоном вечером – и к утру меня все уже, отпускает. А больше я не болею, поэтому лечить нечем.

Травм у меня нет. Мы же учим бегать без травм, поэтому и у самих травм нет, поэтому лечить нечего, к счастью. Но тем не менее, если есть какие-то травмы, есть множество различных компрессов, но там уже рецепты разные в зависимости от самой травмы. Есть компрессы, которые делаются просто на крепкой водке, чтобы прогревали. Считай, народные, получается. Прогревают суставы и связки, помогают таким образом быстрее восстанавливаться.

Председатель Псковской региональной общественной организации «Федерация спортивной борьбы» Александр Гизбрехт:

– Я выращиваю народную медицину - малину, клубнику, ежевику. Клюкву я стал выращивать один из первых в России. У меня десять гектаров клюквы в Печорском районе, в деревне Качево. В прошлом году я посадил клубники много, малины посадил где-то около пяти тысячи кустов, ежевики посадил где-то около тысячи, уже и урожай был. А клюква – это ой-ой-ой! Все лечу клюквой. На самом деле она иммунитет повышает. И морс, и варенье делаем.

У меня, к сожалению, были инсульт, инфаркт и диабет. Поэтому до народной медицины там так далеко! Не выпьешь таблетку и уже начинаешь помирать.

Мастер спорта СССР и главный тренер Псковской региональной общественной организации «Федерация спортивной борьбы» Иван Яковенко:

– Есть такая организация «Сибирское здоровье». Мы их приглашали на открытие соревнований. Они кое-что из своих лекарств дали, мази от простуды оставляли. Сейчас пока в связи с коронавирусом немножко у нас связи порастерялись, а так мы с ними контачили. С народными средствами не знаком, мы тоже таблетками пользуемся. От простуды порошки бывают.

Мед ем, конечно. Просто мало знаком с народными средствами. У нас, видите, если был бы медик, который нас бы курировал, было бы проще. А так... Просто мази, бывает, используем.

Псковский художник Александр Бушуев:

– Я считаю, что народные средства медицины, если они оправданные и если они помогают, то это большущая помощь человечеству. У меня в ходу мумие, потому что это на самом деле заживляющее средство, но, если оно настоящее, а не поддельное. Много лет пользуюсь – помогает. Иван-чай: хотя это больше тонизирующий напиток, но тем не менее говорят, что он тоже помогает при всяких симптомах. Конечно же, при простуде мед, малина и чеснок с луком тоже никто не отменял, т. е. ударные дозы всяких витаминов, которые не из химических препаратов сделаны, а из натуральных веществ.

Что касается остальных, мумие мне помогает часто, особенно переломы или ссадины. Им можно мазать, можно внутрь принимать. У меня был очень сложный перелом ключицы, и тогда еще живущий, слава богу, наш, псковский поэт Мирослав Андреев мне в больницу приносил мумие, которое он сам добывал в Тянь-Шане. Я говорю: «Славка, я не верю в это дело». Он говорит: «Верить не надо – надо есть». И поверил ему, ел. А доктор наш, Лукин, очень известный псковский, тоже уже почивший, тогда мне сказал: «Да нет, я слышал про это, это ерунда полная, ничего не получается. Можете есть, можете не есть».

Я все-таки ел, и у меня в результате настолько заросла эта ключица, извините за подробности, что эту шпильку (костыль туда был засунут для сращивания) было никак не выдрать оттуда – была сложная операция по выдиранию этого костыля. Может быть, и зря, но на самом деле Лукин после этого события, когда он все это увидел своими глазами, я знаю, что он всем своим пациентам рекомендовал мумие уже впоследствии. Так что, вот такой лайфхак у меня есть.