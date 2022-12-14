Порховские каратисты заняли призовые места на чемпионате Ленинградской области

19:02, 14 декабря 2022, ПАИ

Порховские спортсмены завоевали призовые места на чемпионате Ленинградской области по всестилевому карате.

10–11 декабря в Отрадном прошли первенство и чемпионат Ленинградской области по всестилевому карате, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Спортинформ». В соревнованиях приняли участие команды из Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. Общее количество участников — 627 человек.

В составе сборной Ленинградской области в соревнованиях приняли участие спортсмены из спортивного клуба «Шисоку-каратэ» из города Порхова под руководством Константина Бабичева.

По результатам чемпионата победителями и призёрами стали Варвара Сафонова (первое место), Владимир Терентьев (второе место), Денис Петров (третье место).