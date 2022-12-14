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Общество

В ПсковГУ 17 декабря пройдёт день открытых дверей для старшеклассников

Будущие абитуриенты могут записаться на одну из демонстрационных площадок. Фото ПсковГУ

В Псковском государственном университете 17 декабря пройдёт день открытых дверей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-центре учебного заведения. Вуз приготовил для гостей массу площадок. Часть из них разместится в институте медицины и экспериментальной биологии на улице Красноармейской. Здесь абитуриенты смогут познакомиться с естественными науками и необходимыми навыками первой медицинской помощи.

На первой площадке, которая называется «Карусель естественных наук», ребята научатся работать с микроскопами, рассматривая объекты окружающего мира под руководством студента ПсковГУ Ильи Тимофеева.

Затем гости отправятся на площадку «Увлекательная химия», где их встретит доцент Светлана Александрова. Старшеклассники попробуют себя в роли настоящих научных сотрудников и сами проведут химические опыты. С соблюдением всех мер безопасности, разумеется.

Завершит работу площадки естественных наук минералогия, где школьники окунутся в работу археологов и разгадают тайны минералов. А поможет им в этом старший преподаватель кафедры географии Ирина Кривуля.

Дальше — площадка «Первая помощь. Что должен уметь каждый». Здесь опытные студенты-медики вместе с сотрудником симуляционного центра вуза продемонстрируют ребятам оказание первой медицинской помощи на специальных тренажёрах, а после доверят это ответственное дело самим старшеклассникам.

Ну и наконец, последняя, но не менее интересная площадка — «Педагогика для всех — это здорово!» в учебно-методической лаборатории «Современные технологии дошкольного образования». В игровой форме ребята узнают, как сделать учёбу не только полезной, но и занимательной.

Добавим, также в программе дней открытых дверей — знакомство с вузом на нескольких площадках, которое пройдёт в интерактивном формате. Гостей ждут мастер-классы, экскурсии, игры, квизы, выставки и общение с преподавателями, сотрудниками и студентами ПсковГУ.

Начало в 12:00 по адресу ул. Красноармейская, д. 1.

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