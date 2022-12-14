В деревне Булынино запустили газораспределительный участок для многоквартирных домов

21:01, 14 декабря 2022, ПАИ

В деревне Булынино Великолукского района завершены работы по врезке и пуску газа в газораспределительный газопровод с последующим подключением к природному газу многоквартирных домов № 1, 3, 5 на ул. Центральной. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области. Теперь жители этих домов используют природный газ для бытовых нужд.

Финансирование перевода многоквартирных жилых домов на природный газ в дер. Булынино выполнено за счёт средств областного бюджета и местного бюджета на условиях софинансирования. Объём бюджетных расходов составил 1,7 млн рублей.