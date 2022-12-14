За уборку истоков Великой на «Народное признание» выдвинуты волонтёры из Новосокольников
За проведение акции очистки от мусора истоков реки Великой в Вязовской волости Новосокольнического района на общественную премию Псковской области «Народное признание» выдвинуто волонтёрское объединение «Молодёжка». Команда добровольцов стала ещё одним соискателем награды в номинации «Экомышление». Кроме уборки территории волонтёры разработали проект привлечения к этому месту туристов и создания пиар-мероприятия.
Волонтёрское объединение «Молодёжка» возникло при районном Доме культуры в 2016 году, а с 2017-го оно является инициатором различных экологических акций. Так, волонтёры организовали сбор старых пластиковых крышек от бутылок и отработанных батареек. Благодаря им в районном Доме культуры и торговых точках города появились специальные тары с наклеенными на них листовками с важной информацией о вреде неправильной утилизации использованных батареек.
«Молодёжка» регулярно проводит акции уборки берега реки Малый Удрай, протекающей через город Новосокольники, благоустройство территорий возле воинских захоронений и памятников.
Команда волонтёров участвует в проекте «Добровольческое экологическое движение волонтёров Псковской области», а в декабре 2022 года победила в конкурсе на лучший экологический отряд региона.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
За уборку истоков Великой на «Народное признание» выдвинуты волонтёры из Новосокольников