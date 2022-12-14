За уборку истоков Великой на «Народное признание» выдвинуты волонтёры из Новосокольников

22:08, 14 декабря 2022, ПАИ

За проведение акции очистки от мусора истоков реки Великой в Вязовской волости Новосокольнического района на общественную премию Псковской области «Народное признание» выдвинуто волонтёрское объединение «Молодёжка». Команда добровольцов стала ещё одним соискателем награды в номинации «Экомышление». Кроме уборки территории волонтёры разработали проект привлечения к этому месту туристов и создания пиар-мероприятия.

Волонтёрское объединение «Молодёжка» возникло при районном Доме культуры в 2016 году, а с 2017-го оно является инициатором различных экологических акций. Так, волонтёры организовали сбор старых пластиковых крышек от бутылок и отработанных батареек. Благодаря им в районном Доме культуры и торговых точках города появились специальные тары с наклеенными на них листовками с важной информацией о вреде неправильной утилизации использованных батареек.

«Молодёжка» регулярно проводит акции уборки берега реки Малый Удрай, протекающей через город Новосокольники, благоустройство территорий возле воинских захоронений и памятников.

Команда волонтёров участвует в проекте «Добровольческое экологическое движение волонтёров Псковской области», а в декабре 2022 года победила в конкурсе на лучший экологический отряд региона.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

﻿﻿

Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

﻿

С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.