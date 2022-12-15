День образования радиотехнических войск ВКС России отмечается сегодня

08:10, 15 декабря 2022, ПАИ

15 декабря в Вооруженных силах России отмечается День образования Радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ.

Этот род войск был создан 15 декабря 1951 года Постановлением Совета Министров СССР и назывался первоначально Радиотехническими войсками ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи) ПВО СССР. Спустя четыре года аббревиатура ВНОС из названия рода войск исчезла и они стали называться Радиотехническими войсками ПВО СССР.

Несмотря на официальное создание отдельного рода войск в 1951 году, функции раннего обнаружения воздушных целей, столь необходимого в условиях войны, начали выполняться ещё в период Первой мировой войны. Тогда для этого создавались специальные посты «наблюдения за небосводом», а в годы Великой Отечественной войны посты ВНОС вообще играли огромную роль в своевременном предупреждении о воздушной опасности.

Большие трудности и реорганизацию роду войск пришлось пережить вместе со всеми вооружёнными силами в период распада Советского Союза и становления Российской Федерации. Требовалось проводить переформирование многих частей и учебных заведений по подготовке офицерского состава, а в скором времени и модернизировать техническую составляющую, приводя её в соответствие требованиям времени и прогресса.

В 1997 году, в результате объединения Войск противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил, Радиотехнические войска вошли в состав ВВС РФ. В 2015 году очередная реорганизация, связанная с объединением ВВС и Войск воздушно-космической обороны в новый род войск (ВКС РФ), привела к тому, что Радиотехнические войска вошли в состав Воздушно-космических сил России.

В задачу этого рода войск входит радиотехническое обеспечение зенитно-ракетных войск и авиации ПВО. Стоящие на вооружении РТВ ВКС РФ радиолокационные системы способны обнаруживать любые воздушные и надводные цели противника в любое время суток при любых погодных условиях.

Радиотехнические войска ВКС являются своего рода «глазами и ушами» в системе обороны России. Своевременное (заблаговременное) обнаружение и опознавание целей позволяет принимать необходимые меры для защиты воздушного пространства от сил и средств воздушного нападения потенциального противника.