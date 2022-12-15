Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День образования радиотехнических войск ВКС России отмечается сегодня

15 декабря в Вооруженных силах России отмечается День образования Радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ. 

Этот род войск был создан 15 декабря 1951 года Постановлением Совета Министров СССР и назывался первоначально Радиотехническими войсками ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи) ПВО СССР. Спустя четыре года аббревиатура ВНОС из названия рода войск исчезла и они стали называться Радиотехническими войсками ПВО СССР.

Несмотря на официальное создание отдельного рода войск в 1951 году, функции раннего обнаружения воздушных целей, столь необходимого в условиях войны, начали выполняться ещё в период Первой мировой войны. Тогда для этого создавались специальные посты «наблюдения за небосводом», а в годы Великой Отечественной войны посты ВНОС вообще играли огромную роль в своевременном предупреждении о воздушной опасности.

Большие трудности и реорганизацию роду войск пришлось пережить вместе со всеми вооружёнными силами в период распада Советского Союза и становления Российской Федерации. Требовалось проводить переформирование многих частей и учебных заведений по подготовке офицерского состава, а в скором времени и модернизировать техническую составляющую, приводя её в соответствие требованиям времени и прогресса.

В 1997 году, в результате объединения Войск противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил, Радиотехнические войска вошли в состав ВВС РФ. В 2015 году очередная реорганизация, связанная с объединением ВВС и Войск воздушно-космической обороны в новый род войск (ВКС РФ), привела к тому, что Радиотехнические войска вошли в состав Воздушно-космических сил России.

В задачу этого рода войск входит радиотехническое обеспечение зенитно-ракетных войск и авиации ПВО. Стоящие на вооружении РТВ ВКС РФ радиолокационные системы способны обнаруживать любые воздушные и надводные цели противника в любое время суток при любых погодных условиях.

Радиотехнические войска ВКС являются своего рода «глазами и ушами» в системе обороны России. Своевременное (заблаговременное) обнаружение и опознавание целей позволяет принимать необходимые меры для защиты воздушного пространства от сил и средств воздушного нападения потенциального противника.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 декабря 2022

Псковский губернатор призвал исключить попадание в «красную» зону по нацпроектам
15 декабря 2022

Жителей частного сектора Пскова предупреждают об отключении воды
15 декабря 2022

До -14 градусов ожидается в Псковской области 15 декабря
15 декабря 2022

Подъём заболеваемости свиным гриппом ожидается в Псковской области
14 декабря 2022

Для девятиклассников Псковской области ОГЭ пройдёт с 21 апреля по 1 июля 2023 года
14 декабря 2022

За уборку истоков Великой на «Народное признание» выдвинуты волонтёры из Новосокольников
14 декабря 2022

Великолукский подземный переход обзавёлся поручнем
14 декабря 2022

Учитель физкультуры из Пыталово пополнила список кандидатов на «Народное признание»


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...