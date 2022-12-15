День чая отмечают 15 декабря

08:44, 15 декабря 2022, ПАИ

15 декабря во всех странах, удерживающих статус ведущих мировых производителей чая, отмечается День чая, сообщает calend.ru. Не стоит путать его с другой датой — Международным днём чая, установленным ООН в 2019 году.

Цель сегодняшнего дня — привлечение внимания правительств и граждан к проблемам продажи чая, взаимосвязи между продажами чая и положением работников чайных производств, небольших производителей и потребителей. Ну и, конечно же, — популяризация этого напитка.

Решение отмечать праздник именно 15 декабря было принято после неоднократного обсуждения во многих международных организациях и профсоюзах, во время Всемирного общественного форума, проходившего в 2004 году в Мумбае (Mumbai, Индия) и в 2005 году в Порте Аллегре (Бразилия). Именно в этот день была принята мировая декларация прав работников чайной индустрии в 1773 году.

Соответственно, День чая в основном отмечают страны, в экономике которых статья о производстве чая занимает одно их главных мест — это Индия, Шри Ланка, Бангладеш, Непал, Китай, Вьетнам, Индонезия, Кения, Малайзия, Уганда, Танзания.

Считается, что чай, как напиток, был открыт вторым императором Китая Шеном Нунгом примерно в 2737 году до н.э., когда император опустил листочки чайного дерева в чашку с горячей водой. Возможно ли представить, что сейчас мы пьем тот же чай, какой вкушал и китайский император почти 5 тысячелетий тому назад.

В 400–600 годах н. э. в Китае возрастает интерес к чаю, как к лечебному напитку, в связи с чем развиваются процессы культивации чая. В Европе и России чай стал известен с первой половины XVII века. А одно из самых знаменитых событий в современной истории чая — это «Бостонское чаепитие», которое произошло 16 декабря 1773 года, когда американские колонисты выбросили в гавань Бостона ящики с чаем в знак протеста против введенного Великобританией налога на чай.

Сегодня многие любители чая помимо «заварки» добавляют в полюбившийся напиток различные травы, лук, имбирь, специи или дольки апельсина. Некоторые народы варят чай на молоке. Многие страны имеют свои традиции чаепития, но неизменно одно — чай продолжает оставаться одним из самых любимых напитков на планете.