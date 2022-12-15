Минцифры не поддержало запрет на удаленную работу в IT-компаниях за рубежом

07:27, 15 декабря 2022, ПАИ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выступило против введения законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.

В министерстве отметили, что решения по формату работы должны принимать сами работодатели.

«Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности», — говорится в заявлении.

Минцифры рекомендовало внимательно проанализировать риски удаленной работы для сотрудников, администрирующих критически важные приложения и системы обеспечения информационной безопасности.



Ведомство выступило против дистанционного формата для разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем. Оно предложило включить соответствующие требования в государственные контракты.