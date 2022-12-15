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Культура

Вечер памяти Муслима Магомаева прошёл в псковском доме Офицеров

Вечер памяти Муслима Магомаева в псковском доме Офицеров. Фото дом Офицеров

9 декабря 2022 года в псковском доме Офицеров прошёл концерт «Человек мира», посвященный творчеству певца Муслима Магомаева. Вспомнить песни из репертуара «советского Орфея» пришли представители сфер образования, общественности, национальных диаспор Псковской области и сотрудники администрации. Об этом сообщили в доме Офицеров.

«Поколение таких людей, как Муслим Магомаев, Расул Гамзатов, Арно Бабаджанян, создали культуру советской эпохи. Куда бы эти люди ни поехали, где бы ни выступали, они представляли весь народ, и мы могли гордиться ими. Это мероприятие - небольшой, но важный шаг к осознанию того наследия, которое мы имеем."- поделился организатор мероприятия и руководитель центра чеченской культуры «Барт» (“Единство”) Саид Дукаев. 

Песни знаменитого певца на концерте исполнили: заслуженный артист России Александр Либ, Виталий Зубков, а также выпускники Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреаты международного конкурса-фестиваля «Орфей» -  Екатерина Партс, Алина Анохина и Валерий  Оглы.  

Ведущая вечера Светлана Васильева растрогала присутствующих  душевным рассказом об основных и якрих моментах биографии великого певца: рождение и учеба  на территории Азербайджанской республики, жизнь и творчество в Москве, дружба с композитором Арно Бабаджаняном, встреча с любовью всей жизни Тамарой Синявской.

«Улыбка и взгляд Муслима Магомаева ассоциируются у многих людей со светом и любовью. Благодаря таким мероприятиям мы вспоминаем то, что теряется в суете повседневных дел», - сказала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева

Также, с приветственными словами к собравшимся обратились директор дома Офицеров Александр Царкозенко, и представитель азербайджанской культурной автономии Псковской области. 

В завершение вечера участники выразили мнение, что такие события раскрывают силу искусства и объединяют людей, несмотря на национальные и идеологические границы. Присутствующие  выразили надежду на продолжение подобных социальных проектов в следующем году.

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