Учёные из Красноярска научились предсказывать, сдаст человек экзамен или нет

00:55, 15 декабря 2022, ПАИ

Красноярские учёные разработали алгоритм, который прогнозирует вероятность сдачи экзамена. Об этом сообщил Telegram-канал издания «Комсомольская правда».

Раз в неделю из системы электронных курсов выгружаются файлы с цифровым следом: когда студент переходит по ссылкам, отвечает на вопросы тестов, загружает лабораторные работы, какую оценку получил и так далее, — сравнивается текущая учёба с предыдущими оценками на сессии, и строится прогноз. Границы определили такие: вероятность несдачи до 40 % — «зелёная» зона, от 40 до 60 % — «жёлтая» зона, значит, нужно прибавить, а если вероятность выше 60 % — это уже зона риска.

«Тем, кто находится в группе риска в двух группах, мы отправляли прогнозы (экспериментальная группа), другим двум группам — нет (контрольная группа). Начиная с четвёртой недели обучения точность прогноза у выбранной модели превысила 80 %, с седьмой недели семестра — 85 %, а с тринадцатой недели — 90 %. В итоге среди тех студентов, у которых обнаружили проблемы с обучением, экзамен сдали 43 % в контрольной группе и 75 % студентов в экспериментальной группе», — рассказала доцент кафедры прикладной математики и компьютерной безопасности ИКИТ СФУ Татьяна Кустицкая.

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