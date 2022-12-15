Жителей частного сектора Пскова предупреждают об отключении воды
Горводоканал предупреждает жителей частного сектора Пскова о возможном отключении воды.
«15 декабря в связи с работами МП города Пскова «Горводоканал» возможно временное ограничение водоснабжения частного сектора», - говорится в сообщении.
Отключение планируется по следующим адресам:
- улица Торфяная,
- улица 2-ая Торфяная,
- переулок Торфяной.
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