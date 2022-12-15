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Общество

Жителей частного сектора Пскова предупреждают об отключении воды

Горводоканал предупреждает жителей частного сектора Пскова о возможном отключении воды.

«15 декабря в связи с работами МП города Пскова «Горводоканал» возможно временное ограничение водоснабжения частного сектора», - говорится в сообщении. 

Отключение планируется по следующим адресам:

  • улица Торфяная,
  • улица 2-ая Торфяная,
  • переулок Торфяной.
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