Налоговые нарушения на более чем 200 млн рублей выявили в Псковской области

11:22, 15 декабря 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Одна из тем повестки - меры по противодействию преступлениям в налоговой сфере. Михаил Ведерников подчеркнул, что государственные интересы в этой части находятся под надежной защитой. Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области за 11 месяцев работы направило в правоохранительные органы 10 материалов с признаками состава налоговых преступлений на общую сумму более 230 млн рублей. Возбуждено четыре уголовных дела, вынесен один обвинительный приговор, по остальным материалам еще исследуются документы.

В зоне внимания участников заседания оказалась и госпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», были рассмотрены ее отдельные направления, подпрограммы. Присутствующие внесли предложения, направленные на повышение ее эффективности. При подготовке проекта областного бюджета на 2023 и на плановый двухлетний период учтены основные потребности по ресурсному обеспечению программы, в том числе и предложения УМВД России по Псковской области.

Речь зашла и о контроле за реализацией национальных и региональных проектов. Участники совещания обсудили проведенную работу по профилактике, пресечению, а также выявлению правонарушений, связанных с их реализацией на территории региона. В этой части глава региона особо отметил работу специалистов подразделений управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

В рамках заседания были подведены итоги работы координационного совещания в этом году, а также определены перспективные направления и намечены планы на следующий год.